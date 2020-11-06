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Элегантно и просто: Нетребко к синему платью миди добавила нитку жемчуга

Оперная дива обладает безупречным чувством стиля.

Элегантно и просто: Нетребко к синему платью миди добавила нитку жемчуга
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко после московских гастролей побывала в Санкт-Петербурге, где впервые вышла на сцену Мариинского театра с партией Елизаветы Валуа в опере «Дон Карлос». Звезда призналась, что выступать в стенах родного театра — самое ценное что может быть в жизни артиста.

После спектаклей и перед тем, как покинуть Петербург, Нетребко запечатлелась на память в интерьерах гостиницы вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Для фотосессии дива выбрала платье длины миди глубокого синего цвета, дополнив его ниткой жемчуга.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

В настоящее время звезда вместе с семьей находится в Вене, где проживает несколько последних лет.

Напомним, этой осенью Анна Нетребко перенесла коронавирус. На открытии нового сезона в Большом театре произошла вспышка заболеваемости, которая коснулась и оперной звезды. Ей даже пришлось лечь в клинику, потому что начались осложнения. Но после победы над хворью Нетребко довольно быстро восстановилась и вернулась на сцену.

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