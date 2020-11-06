Элегантно и просто: Нетребко к синему платью миди добавила нитку жемчуга

Анна Нетребко после московских гастролей побывала в Санкт-Петербурге, где впервые вышла на сцену Мариинского театра с партией Елизаветы Валуа в опере «Дон Карлос». Звезда призналась, что выступать в стенах родного театра — самое ценное что может быть в жизни артиста.

После спектаклей и перед тем, как покинуть Петербург, Нетребко запечатлелась на память в интерьерах гостиницы вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Для фотосессии дива выбрала платье длины миди глубокого синего цвета, дополнив его ниткой жемчуга.

В настоящее время звезда вместе с семьей находится в Вене, где проживает несколько последних лет.

Напомним, этой осенью Анна Нетребко перенесла коронавирус. На открытии нового сезона в Большом театре произошла вспышка заболеваемости, которая коснулась и оперной звезды. Ей даже пришлось лечь в клинику, потому что начались осложнения. Но после победы над хворью Нетребко довольно быстро восстановилась и вернулась на сцену.