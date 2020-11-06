«Теплое семейное фото»: в Сеть попал кадр молодой Татьяны Кравченко с дочкой и вторым мужем

На фанатской страничке звезды сериала «Сваты» Татьяны Кравченко в Instagram появился редкий архивный кадр, на котором актриса запечатлена со своим вторым мужем и крохотной дочкой. На кадре Татьяне Кравченко примерно тридцать лет.

«Теплое семейное фото», — подписали снимок фанаты Татьяны Кравченко.

«Молодо – зелено. Какие красивые. И Татьяна, и муж, и дочка», «Какая же вы красавица. Просто умничка. Люблю вас», «Такие милые они все на этом кадре. Кстати, муж чем-то похож на Федора Добронравова», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Татьяна Кравченко дважды была замужем. Ее первым мужем был художник-постановщик Школы-студии МХАТ Владимир Лавинский. Брак продлился всего два года. Свою единственную дочь звезда «Сватов» родила от продюсера киностудии «Ленфильм» Дмитрия Гербачевского. Вместе они были шесть лет. Добавим, что дочка Кравченко Анна по профессии дизайнер. Она окончила факультет коммуникативного дизайна Национального института моды.