Подросшая дочь Андрея Аршавина сфотографировалась с братиком и сестренкой в бассейне

Алиса Казьмина вывезла своих детей на один из курортов Ленинградской области.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина в Instagram разместила милый кадр со своими детьми в бассейне. Семья выехала на один из популярных курортов Ленинградской области. На фотографии можно увидеть сына и дочь Алисы Казьминой от первого брака, а также дочку Есению от отношений с футболистом Андреем Аршавиным.

Надо отметить, что Есения, которой в этом году исполнилось три годика, заметно подросла за последнее время. На кадре она запечатлена на руках у старшего брата в бассейне.

«Дети счастливы. Можно и поплавать, и на коньках покататься». Алиса Казьмина

Напомним, что Казьмина и Аршавин недолго были вместе. В 2019 году девушка сообщила, что разводится с футболистом из-за его многочисленных измен. После этого началась судебная тяжба за квартиру в Санкт-Петербурге. Аршавин предпринимал попытки выселить жену с детьми, о чем Алиса Казьмина подробно рассказывала журналистам. Также она жаловалась, что футболист не хочет платить алименты на дочь.