«Сохраняйте спокойствие и расслабьтесь»: Анна Кошмал запечатлелась в махровом халате в Одессе

Актриса Анна Кошмал в Instagram поделилась кадром из Одессы. На фотографии она находится в одной из гостиниц. При этом звезда сериала «Сваты», судя по всему, занимается йогой. На ней можно увидеть красивый белый махровый халатик.

«Сохраняйте спокойствие и расслабьтесь». Анна Кошмал

«Анюта, йога – это очень полезно», «Удачи тебе на гастролях в Одессе. Любим тебя», «Анюта, все должно быть в гармонии. Без ума от тебя», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что украинская актриса Анна Кошмал стала известна российскому зрителю благодаря роли Женечки Ковалевой в нашумевшем сериале «Сваты». В этом году должна была выйти на экраны седьмая заключительная часть сериала, однако пандемия спутала все планы постановочной группе. Съемки были перенесены на лето 2021 года. Ранее Кошмал отмечала, что в сериале сыграют все любимые зрителями актеры. Она и сама с нетерпением ждет встречи с ними на съемочной площадке.