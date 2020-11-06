Личный фотограф Пугачевой опубликовал кадр с совсем юной Нетребко в шортах из Юрмалы

Снимок был сделан примерно двадцать лет назад.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился фотографией с совсем еще юной оперной дивой Анной Нетребко. Судя по всему, кадр был сделан примерно двадцать лет назад. Тогда певице было в районе тридцати лет.

На фотографии Анна Нетребко запечатлена в красивых шортах. На голове у нее модная кепочка. В руках звезда держит стаканчик с водой.

«Наша третья встреча с Анной Нетребко в Юрмале. А потом…»

Роман Родин

Напомним, что Анна Нетребко – одна из самых популярных оперных певиц мира. В 2008 году она была удостоена звания Народной артистки России. Она каммерзенгер венской государственной оперы. Отметим, что детство Анны Нетребко прошло в Краснодаре. Затем она училась в Санкт-Петербургской консерватории. Выдающиеся вокальные данные у Анны Нетребко открыл знаменитый дирижер Валерий Гергиев. Широкую известность звезда получила после исполнения русских оперных партий.