«Подъехали подарки»: Гагарина в плюшевой шубке похвасталась люксовой сумкой

33-летняя певица рассказала, что презенты ей привезли от одного из самых дорогих брендов.

Лучший голос – 2020 Полина Гагарина в одной из последних Stories личного профиля микроблога опубликовала модные приобретения на осенне-зимний сезон.

Артистка призналась, что новые вещи пришли ей от элитного бренда в качестве подарка. Гагарина покрутилась в меховом пальто тепло-коричневого оттенка и подержала в руках мини-сумку на ремешке, темнее шубы на несколько тонов.

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«От Maxmara мне приехали подарки. Это супермикросумка. Которую надо носить непременно вот так», — рассмеялась Гагарина, подпрыгивая с аксессуаром в одной руке.

Потом Полина обратила внимание поклонников на меховое изделие верхнего гардероба.

«И это вот шуба-чебурашка. Лучшие шубы-чебурашки в Maxmara», — воскликнула артистка.

После чего певица еще несколько раз довольно посмотрелась в зеркало, потом надела капюшон пальто и громко засмеялась, явно выражая восторг. Судя по поведению Полины, бренду удалось ее удивить и порадовать.

Напомним, недавно стало известно, что Гагарина примет участие в сериале от видеосервиса Start — «Бывшие». В последнее время Полина Гагарина принимает участие в съемках небольших, преимущественно рекламных ролей. Но теперь согласилась на что-то значимое.