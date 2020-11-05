Поездка с детьми: 42-летняя Климова без макияжа запечатлелась с сыновьями в халатах

42-летняя Екатерина Климова вместе с сыновьями от бывшего мужа Игоря Петренко отправилась в мини-путешествие, но куда именно, знаменитость рассказывать не стало. Ранее в Stories актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» фигурировало холодное море. Да и сама артистка с 14-летним Матвеем и 12-летним Корнеем оделась по-осеннему. Однако в качестве свежего снимка в микроблоге бывшая возлюбленная Игоря Петренко показала кадр, на котором она позировала в естественном виде и без прикрас. Климова не только запечатлелась без косметики, но и надела банный халат. В таких же гостиничных одеяниях позировали и сыновья Екатерины.

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Еще в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» актриса призналась, что она не собиралась становиться многодетной мамой. Все произошло само собой. Помимо сыновей — Матвея и Корнея — у нее есть 18-летняя дочка Елизавета и пятилетняя Белла. Все дети живут со своей звездной мамой. А их отцы постоянно находятся на связи и время от времени навещают наследников. Актриса нисколько не препятствует им общаться с детьми и даже наоборот, поддерживает экс-мужей в таком стремлении. Прекрасно отдавая себе отчет, что ее отпрыски должны чувствовать как любовь мамы, так и их отцов.