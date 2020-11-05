«Вся омывается волнами»: 41-летняя Летучая в бикини без бретелей поплескалась в бассейне

В свои 41 год Лена Летучая может похвастаться изящной фигурой без изъяна. Стоит только посмотреть на ее пикантные снимки в Instagram, и становится понятно, что телеведущая с особым трепетом относится к своему телу, фигуре и здоровью в целом. У светской львицы нет ни грамма лишнего веса. На одном из свежих снимков Лена предстала в бассейне в мини-бикини. Телеведущая соблазнительно поплескалась в воде, показав бесконечные ножки, упругую грудь и тонкую талию. О такой фигуре многие модели могут только мечтать.

Но делиться секретами красоты Летучая не привыкла. В одном из интервью она призналась, что постоянно занимается спортом и правильно питается.

«Вся мокрая», «Впечатляет!!», «Какой роскошный бронзовый загар», «Легкая зависть», «Сколько, сколько ей лет?!», «Просто деток нет, поэтому такая стройная», «Успокаиваете себя, завистники, словами о малышах?!», «Грудь шикарная, да и сама еще ого-го», «Вся омывается волнами», «Бикини тут лишнее», «Лиф к груди прилип», «Великолепная и соблазнительная», — пишут фолловеры.