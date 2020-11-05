«Облегает тело как вторая кожа»: Горбань в купальнике дерзко засветила соблазнительную грудь

Маша Горбань уже давно слывет экранной «женой» Дмитрия Нагиева. Собственно, против этого девушка ничего не имеет. Даже наоборот, она со смехом реагирует на слова поклонников о том, что ее связывают с шоуменом серьезные отношения и страстная любовь. Известно, что у актрисы есть муж, и это не Дмитрий.

На личной страничке в Instagram звезда сериала «Кухня» поделилась свежим пикантным снимком, автором которого выступил возлюбленный Маши. Девушка облачилась в бежевый купальник, который облегал ее роскошное тело как вторая кожа. Это не преминули заметить и фолловеры светской львицы. Эффектная блондинка не только похвасталась точеной талией, но и позволила подписчикам разглядеть очертания ее упругой груди.