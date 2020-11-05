«Отвечаю»: Рита Дакота рассказала о дальнейших совместных планах с возлюбленным

30-летняя певица не собирается выходить замуж за клипмейкера и актера Федора Белогая.

Поп-исполнительница Рита Дакота решила устроить беседу со своими поклонниками. Об этом она заявила в одном из последних постов личного микроблога.

Бывшая жена Влада Соколовского дала возможность всем желающим задать ей вопрос.

«Сегодня отвечаю на ваши вопросы под этим постом», — написала она в своем аккаунте.

Поклонники моментально стали заваливать кумира вопросами личного характера. Самым обсуждаемым моментом в комментариях стал вопрос о предстоящей свадьбе Дакоты и Белогая.

«Рассматривать возможность брака даже звучит стремно. Мы оба были в браке и оба искренне считаем, что не в браке счастье, и семья — это не про записи в паспорте. А мини-праздник в кругу семьи с красивыми колечками — это уже для души, и если захочется…» — развеяла слухи о скором бракосочетании Дакота.

Напомним, что вместе с Федором Рита выбирала дочке детский сад и много путешествовала. Однако спешить с браком она не желает.

Также среди популярных вопросов на странице Дакоты стали те, что были связаны с творчеством. Кстати, недавно у артистки вышла новая песня «Колыбельная».