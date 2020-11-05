Папин модник: Лазарев с сыном Никитой оделись в одном стиле для фотосъемки

Сергей Лазарев является одним из самых популярных певцов в России. После романа с Лерой Кудрявцевой он предпочитает не рассказывать о личной жизни. Ко всему прочему, певец три года скрывал от всех, что стал отцом. В 2014 году суррогатная мать родила артисту сына Никиту. А в 2019 году на свет появился еще один ребенок артиста — дочка Анна. Исполнитель хита «Я не боюсь» не часто показывает малышей публике.

Лазарев уже проявил себя как заботливый отец. Он старается не баловать наследников, но делает все, чтобы дарить им свою любовь. Порой певец совершает несколько перелетов в день, чтобы хоть пару часов уделить малышам. А теперь приближается зима и новогодние праздники, поэтому артист решил устроить семейную фотосессию. Некоторыми кадрами он поделился в соцсети. Сергей облачился в черный брючный костюм. Такой же наряд надел его сын, только выбрал белую рубашку и красную бабочку.

«Лазаревы на работе», — написал певец.

Они сменили еще несколько образов. Лазарев предстал в кремовом костюме, а его наследник надел джоггеры и джемпер в клетку Burberry. Никита пока не ходит в школу, но папа учил с ним буквы дома. Также мальчик увлекается футболом. Во время фотосессии он стоял на табуретке, чтобы держать отца за плечо.