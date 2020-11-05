Полина Гагарина в черном платье-футляре запечатлела себя перед съемками

Полина Гагарина в этом году стала свободной девушкой. Она рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым. Это уже второй развод для девушки. Ранее она также прожила три года с актером Петром Кисловым. От обоих браков у певицы есть по ребенку: 13-летний сын Андрей и трехлетняя дочка Мия. Теперь артистка сама занимается воспитанием наследников, посвящая им все свободное время.

Гагарина недавно устроила шопинг в бутике. Она купила несколько вечерних платьев. А накануне девушка заинтриговала поклонников, что скоро у нее начнутся новые концерты. По всей видимости, она решила отпустить прошлое и готова к новым победам и отношениям. 5 ноября певица отправилась на съемку. Полина предстала в гримерке в джинсах с высокой талией и лонгсливе молочного цвета.

«Красивая я?» — спросила звезда.

В этот момент на ее лице была увлажняющая маска. Девушка никогда не стеснялась позировать без макияжа. А вскоре артистка переоделась в черном платье-футляр. Ей завили пышные локоны и сделали макияж с акцентом на губы. Алая помада стала завершающим штрихом в вечернем луке.

«Какова», — восхитилась собой Полина.

Поклонники тоже отметили, что певица похорошела. Она, к слову, теперь регулярно тренируется и с еще большим усердием. 33-летняя артистка годится тем, что смогла победить лень.