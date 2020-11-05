Елена Летучая купила себе такие же сланцы Dior, как у Ксении Бородиной

Елена Летучая стала знаменита, когда вела шоу «Ревизорро». Теперь она уже снимает собственную передачу для YouTube-канала, а также ведет разные проекты на телевидении. Однако девушка не забросила свою страсть к путешествиям. Несколько раз в году она посещает новые страны. Несмотря на трудности из-за пандемии, телеведущая отдохнула в Танзании и Дубае, а недавно она добралась до Мальдив.
Летучая на этот раз проводит время без своего мужа Юрия Анашенкова. Девушка наслаждается теплой погодой и тишиной. Она уже делилась красочными фото, где загорает на пляже. А теперь похвасталась, в чем разгуливает по острову. Обычно она отдает предпочтение черным платьям. На этот раз телеведущая надела пижамные брюки и топ-бюстье. Соломенная шляпка и солнцезащитные очки дополняли ее образ.
Также девушка показала сумку-шопер вишневого оттенка Dior и сланцы той же фирмы. К слову, они стоят не малых денег: сумка обошлась звезде примерно в 220 тысяч рублей, а шлепки — 58 тысяч рублей. Такие же аксессуары и обувь брала с собой на отдых в Турцию Ксения Бородина. Она приобрела их накануне отлета на курорт. Похоже, что Летучая подхватила тренд.
«Когда больше на пляже ничего не нужно», — написала она.
Поклонники восхитились тем, как загорела телеведущая. Многие оценили не только ее образ, но красивые пейзажи.
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Вчера вспомнила историю, как меня отправили в Тайланд и потеряли 😬 раньше дети могли летать сами, без сопровождения родителей, только нужна была бумажка на сколько я помню и стюардесса, которая тебя забирала у паспортного контроля и была с тобой до прилета. Сейчас такое есть? Так вот мама вылетала из Рима, я из Москвы и мы должны были встреться в Бангкоке , мне было 13 лет🤭 я летела одна. Хорошо, что я была Мега общительная барышня и успела познакомится в салоне с паром прекрасной и их дочерью. По прилету в Тай маме задержали рейс из Рима и я прилетела раньше, телефонов тогда особо не было( кроме бандитов) поэтому связи ноль🤦♀️я оставила всю информацию о себе на стойке в аэропорту и уехала с чужими людьми в гостиницу 😳🤣 сейчас вот рассказывая эта, волосы дыбом) не могу представить моего ребёнка на моем месте. Короче к вечеру меня мама нашла, в полном порядке, в полном шоке, что я уехала из аэропорта с чужими людьми в гостиницу😄😛 а я уже как ребёнок даже думала, а если меня не найдут, то придётся остаться с этой семьей жить, вроде они были прикольные 😂🤭 раньше мне кажется все было так проще) сейчас наши дети к такому повороту абсолютно не готовы были бы😬 90е нормально нас заколяли🤙