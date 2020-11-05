Елена Летучая купила себе такие же сланцы Dior, как у Ксении Бородиной

Елена Летучая стала знаменита, когда вела шоу «Ревизорро». Теперь она уже снимает собственную передачу для YouTube-канала, а также ведет разные проекты на телевидении. Однако девушка не забросила свою страсть к путешествиям. Несколько раз в году она посещает новые страны. Несмотря на трудности из-за пандемии, телеведущая отдохнула в Танзании и Дубае, а недавно она добралась до Мальдив.

Летучая на этот раз проводит время без своего мужа Юрия Анашенкова. Девушка наслаждается теплой погодой и тишиной. Она уже делилась красочными фото, где загорает на пляже. А теперь похвасталась, в чем разгуливает по острову. Обычно она отдает предпочтение черным платьям. На этот раз телеведущая надела пижамные брюки и топ-бюстье. Соломенная шляпка и солнцезащитные очки дополняли ее образ.

Также девушка показала сумку-шопер вишневого оттенка Dior и сланцы той же фирмы. К слову, они стоят не малых денег: сумка обошлась звезде примерно в 220 тысяч рублей, а шлепки — 58 тысяч рублей. Такие же аксессуары и обувь брала с собой на отдых в Турцию Ксения Бородина. Она приобрела их накануне отлета на курорт. Похоже, что Летучая подхватила тренд.

«Когда больше на пляже ничего не нужно», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как загорела телеведущая. Многие оценили не только ее образ, но красивые пейзажи.