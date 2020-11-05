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«Куда идем мы»: Юлия Снигирь показала подросшего сына от Евгения Цыганова

Актриса редко публикует фотографии четырехлетнего наследника в социальных сетях.

«Куда идем мы»: Юлия Снигирь показала подросшего сына от Евгения Цыганова
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Фото: Globallookpress.com

Актриса Юлия Снигирь в сторис Instagram опубликовала снимок своего сына Федора, который родился от отношений с актером Евгением Цыгановым. На фотографии мама и ее наследник идут по улице. «Куда идем мы», — кратко подписала она красивый кадр.

Юлия Снигирь с сыном
Юлия Снигирь с сыном. Фото: instagram.com/yuliasnigir/

Отметим, что для Юлии Снигирь сын Федор – первый ребенок, а вот для ее мужа уже восьмой по счету. У звезды театра и кино семеро детей (три дочери и четыре сына) с предыдущей супругой — актрисой Ириной Леоновой. В последнее время Цыганов общается с наследниками и помогает им.

Не так давно в беседах с журналистами Юлия Снигирь отмечала, что ее сын заметно подрос и стал самостоятельным. По ее словам, он стал обращать внимание на прическу матери и делать ей комплименты. Самой актрисе, как она говорила, очень радостно от такого внимания наследника.

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Евгений ЦыгановЕвгений Цыганов последние новостиИрина ЛеоноваФедор ЦыгановЮлия Снигирь