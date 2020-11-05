«Благодаря характеру»: семилетняя дочка Анны Михалковой принесла домой мешок сладостей

Актрисе пришлось оправдываться за воспитание детей. Она не ожидала, что ее наследница так поступит.

Анна Михалкова прославилась не только своими ролями в кино, но и чувством юмора. Актриса очень тепло общается со своей сестрой Надеждой. Они любят пошучивать друг над другом в соцсетях. С иронией и нежностью актриса рассказывает о своих детях. Посты о наследниках она сопровождает хештегом «я умею воспитывать монстров». У нее есть двое взрослых сыновей: 20-летний Андрей и 19-летний Сергей, а также дочка Лидия, которая в этом году пошла в школу.

Лишь с недавних пор Анна стала показывать семилетнюю наследницу. Порой она одевается с ней в наряды в одном стиле. Недавно прошел Хеллоуин, который с каждым годом празднует все больше россиян. Актриса рассказала, что и ее дочка отправилась за конфетами в устрашающем костюме. И даже преуспела в этом деле. Однако потом кроха удивила свою маму неожиданным поступком.

«В этом году, Лида, благодаря характеру и навыку проживания в большой семье, принесла огромный мешок сладостей! Не знаю даже, как она его дотащила, потому что мешок весил чуть больше, чем Лида. На просьбу Андрея угостить его конфетами, Лида долго смотрела на Андрея, долго рылась в мешке… и выдала Андрею самую маленькую… самую маленькую-маленькую… одну самую маленькую конфетку», — написала Михалкова.

Она угадала, что ее могут начать критиковать за воспитание и попросила этого не делать. Артистка подчеркнула, что Лида не жадина, а также отметила, что ценит в людях юмор. Поклонников умилила история актрисы. Многие отметили, что вполне понимают дочку Анны и нисколько не осуждают, так как она честно заработала свои сладости.

«Ань, ну что ты хочешь, своим трудом человек заработал!», «Конфеты делятся на два типа: 1. Вкусные; 2. Эти Андрей пусть ест», «Заботливая сестра, вычислила какое количество сахара не навредит в данный момент любимому брату», «Да просто Лидочка знает цену заработанному! Человек умеет рационально распределять и использовать свой доход!», «Какой же красивый парень!» — прокомментировали пост подписчики.

На фото Анна показала старшего сына и ту самую конфету. Многие поклонники в очередной раз убедились, что Андрей сильно похож на знаменитого дедушку Никиту Михалкова. Однако пока он учится в университете и предпочитает не появляться на публике.