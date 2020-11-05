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«Там море и ты, там море и я»: жена Исаева из «Уральских пельменей» блеснула формами в купальнике

Ирина вместе с родными людьми находится на отдыхе в Турции.

«Там море и ты, там море и я»: жена Исаева из «Уральских пельменей» блеснула формами в купальнике
Сергей Исаев. Фото: instagram.com/isaevsergey/

Гражданская жена шоумена из «Уральских пельменей» Сергея Исаева в Instagram поделилась красивыми кадрами с отдыха в Турции. На фотографиях можно увидеть ее сыновей Елисея и Савелия, а также саму красавицу. При этом Ирина Исаева позирует фотографу на яхте в красивом синем купальнике. Надо отметить, что у жены шоумена прекрасные формы.

«Там море и ты, там море и я», — кратко подписала она фотографии.

Отметим, что жена шоумена вместе с детьми находится на отдыхе в престижном пятизвездочном отеле. В один из дней она, судя по всему, отправилась на морскую прогулку у берегов Средиземного моря.

Сергей Исаев в 2009 году познакомился с Ириной. Первый сын Елисей у пары появился в 2013 году. Еще через три года Ирина родила Исаеву второго сына — Савелия. Пара безумно счастлива вместе. Однако по каким-то причинам она пока не регистрируют официально свои отношения.

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