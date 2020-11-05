«Уставшая, но счастливая!»: 52-летняя Елена Голунова показала новорожденную дочку

Экстрасенс Елена Голунова разместила в микроблоге трогательные кадры, которыми словно пытается доказать, что рождение дочери не лишило ее возможности самореализации.

На фото запечатлено, как финалистка шоу «Битвы экстрасенсов» прекрасно справляется с заботами о ребенке и работой — женщина сидит за ноутбуком, а рядом в колыбельке лежит ее новорожденная малышка.

Елена Голунова призналась, что позднее материнство придало вкус к жизни. Маленькая наследница дала женщине возможность почувствовать себя по-настоящему востребованной.

«Редкие минуты покоя! Уставшая, но счастливая! Желаю всем здоровья, терпения и побольше сил!» — написала под снимками в микроблоге молодая мама.

Напомним, о появлении дочери на свет Елена Голунова сообщила поклонникам некоторое время назад, показав фото с выписки из роддома. Женщина, строго хранившая в секрете свою беременность, очень удивила общественность новостью о пополнении в семье.

Новорожденная малышка стала четвертым ребенком Елены Голуновой. У экстрасенса есть три взрослых сына, которые невероятно рады появлению у них маленькой сестренки.