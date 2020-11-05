«Вау, одни глаза остались»: Екатерина Скулкина похвасталась своим похудением

Екатерина Скулкина была одной из самых ярких участниц Comedy Woman. Девушка обладает нестандартной фигурой, но это не помешало ей добиться популярности. Поклонники любят актрису за ее искренность и яркие образы. Она умело подчеркивает достоинства фигуры стильными образами. Не удивительно, что периодически она ведет «Модный приговор». О том, как правильно подать себя, артистка знает все.

А накануне Екатерина опубликовала новое селфи, всполошив Сеть. Девушка решила запечатлеть себя в бордовом свитере и с ярким макияжем. В ее ушах красовались крупные черные серьги. Она показала резко похудевшее лицо. Макияж подчеркнул ее глаза и пухлые губы. Актриса выглядела настолько ярко, что ее едва сразу узнали поклонники. Они поразились тому, как звезда преобразилась.

«Час утренний — делам, любви — вечерний, раздумьям — осень, бодрости — зима… Весь мир устроен из ограничений, чтобы от счастья не сойти с ума», — процитировала она стих Булата Окуджавы.

Поклонники стали обсуждать внешность Скулкиной. Многие отметили, что лишь по глазам узнали своего кумира. «Какая же вы красавица», «Похудевшая», «Стихи! Это хорошо! Но как вы похудела!! Вот это уже песня!!», «Вау, одни глаза остались!», «Сразу и не узнать», «Катюш, снова похудели», «Вы так изменились, что сначала я вас даже не узнала», «Помолодели», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, неделю назад Екатерина показала, как выглядит в полный рост. Тогда фанаты не заметили сильных изменений. Возможно, что правильный ракурс и макияж помогли звезде выглядеть более стройной, чем обычно.