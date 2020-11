«Вау, одни глаза остались»: Екатерина Скулкина похвасталась своим похудением

View this post on Instagram

Любимые стихи.🌟 Не пробуй этот мед: в нем ложка дегтя. Чего не заработал - не проси. Не плюй в колодец. Не кичись. До локтя всего вершок - попробуй укуси. Час утренний - делам, любви - вечерний, раздумьям - осень, бодрости - зима... Весь мир устроен из ограничений, чтобы от счастья не сойти с ума. Булат Окуджава