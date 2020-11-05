Дочь Кирилла Сафонова в черном платье с разрезом позировала на крыше американского небоскреба

Анастасия, которая была рождена в первом браке актера, уже много лет живет в США.

Дочь актера Кирилла Сафонова Анастасия в Instagram разместила видеозапись, на которой она позирует неизвестному фотографу, находясь при этом на крыше небоскреба. Отметим, что девушка выбрала для фотосессии черное платье с глубоким разрезом. При этом видно, что она абсолютно счастлива. Анастасия улыбается. Добавим, что Сафонова живет в американской Флориде.

«Свет темный и все, что между ними», — подписала она видеозапись.

«Ты выглядишь просто волшебно», «Очень красивая, Настя. Просто неотразима. Всем бы так выглядеть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Сафонова родилась в первом браке актера. Она уже много лет живет в США. С первой женой Кирилл Сафонов сохранил добрые отношения. Сейчас, как известно, он женат на певице Саше Савельевой, которая в марте 2019 года родила ему сына Леона.