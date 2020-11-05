«Посмотрите на нас»: Николаев обнародовал редкое архивное видео с выступлением Пугачевой в Чехословакии

Игорь Николаев поделился со своими поклонниками редкими архивными кадрами 40-летней давности. На видео можно лицезреть молодых Аллу Пугачеву и самого композитора, некогда они вместе выступали в составе одного коллектива.

«Посмотрите на нас — Алла Пугачева и группа «Рецитал», дело происходит в 1981 году в Чехословакии на телевидении. Сколько драйва, лайфа, энергии и позитива! «Просто» (музыка Аллы Пугачевой, стихи Ильи Резника)», — подписал видео в личном блоге Игорь Николаев.

Напомним, в начале 80-х композитор работал в коллективе Примадонны «Рецитал», играя на клавишных и занимаясь аранжировкой песен. Как композитор он прославится в 1984-м году, когда королева российской эстрады исполнила его песню «Айсберг» в программе «Новогодний аттракцион 84».