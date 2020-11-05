Фотограф Аллы Пугачевой запечатлел Филиппа Киркорова с дочкой на руках в «платье принцессы»

Снимок был сделан несколько лет назад.

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным уникальным и раритетным кадром из прошлого. На этот раз в центре внимания оказался поп-король Филипп Киркоров со своей дочкой Аллой-Викторией, которая появилась на свет в 2011 году в Майами от суррогатной матери.

На снимке Филипп Киркоров держит ребенка на руках. Алла-Виктория запечатлена на снимке в белоснежном платье принцессы. При этом рядом можно увидеть давних друзей Киркорова — золотой голос России Николая Баскова и супругу модельера Валентина Юдашкина — Марину. Кстати, на кадре Басков строит рожицы Алле-Виктории, которая с любопытством на него смотрит.

«Фото на память», — кратко подписал фотографию Роман Родин.

Напомним, что Роман Родин регулярно размещает на своей страничке в социальных сетях уникальные фотографии из прошлого. Особое внимание, конечно, привлекают снимки с Аллой Пугачевой.