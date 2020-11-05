«Грузчики и таксисты»: Игорь Матвиенко высказался о судьбе музыкантов в кризис

Продюсерский центр Игоря Матвиенко переживает не самые лучшие времена. С момента ввода ограничений по коронавирусу, его бизнес потерял почти всю прибыли. Об этом продюсер рассказал в беседе с NEWS.ru.

«Я думаю, что 99%. К сожалению, здесь какой-то есть перекос. Странно, что можно ходить на пляжи по тысяче человек и ездить в метро, а на концерты нельзя», — рассуждает Матвиенко.

Все происходящее он называет «непонятным перекосом». Говорит, что многие артисты вынуждены сменить сферу деятельности, чтобы не умереть с голоду. Они идут в таксисты или грузчики.

«Я знаю, что музыканты, но это, конечно, не первые лица, меняют род деятельности: идут в грузчики и такси», — подчеркнул Матвиенко.

Например, жена Михаила Ефремова Софья Кругликова устроилась на работу после блокировки счетов актера.

Налоговая наложила арест на средства актера из-за проблем с декларацией, он не подал вовремя сведения о заработках. Адвокат Ефремова говорит, что Софья старается прокормить семью, но ее дохода явно не хватает. На помощь женщине приходят многочисленные друзья актера, оказавшегося в тюрьме, сообщает ФАН.