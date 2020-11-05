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«Провожая жаркое солнце»: Решетова в хиджабе и комбинезоне по фигуре позировала в пустыне

Экс-девушка Тимати отдыхает с его сыном в жарких странах.

«Провожая жаркое солнце»: Решетова в хиджабе и комбинезоне по фигуре позировала в пустыне
Анастасия Решетова. Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Анастасия Решетова одновременно со своим бывшим возлюбленным Тимати отправилась отдыхать в жаркие страны.

Правда сели они в разные частные самолеты. Рэпер отправился на Мальдивы с дочерью Алисой, рожденной в отношениях с Аленой Шишковой. Модель же взяла в путешествие сына Ратмира от Тимура Юнусова, но о месте своей отпускной дислокации решила умолчать. Некоторые фолловеры даже подумали, что она отдыхает вместе с экс-бойфрендом, но ее последнее видео из пустыни очень похожей на египетскую, вряд ли подтверждает эту версию.

В кадре брюнетка предстает в черном хиджабе и комбинезоне для активного отдыха выше колен.

«Провожая жаркое солнце пустыни», — подписала она клип.

«Фигура шикарная», «Какая талия узенькая, восторг!», «Огонь! Видео, фигура! И музыка огонь!»,  «Настя шикарная, конечно», «Можно смотреть бесконечно», — отметились фолловеры.

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Анастасия РешетоваАнастасия Решетова новостизвездный отдыхРешетова и ТиматиТимати