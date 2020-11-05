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«Пять лет — это вам не шутка!»: звезда «Содержанок» показала, как выглядит дочь Мороза и Исаковой

Дочь Варвара родилась у режиссера во втором браке.

«Пять лет — это вам не шутка!»: звезда «Содержанок» показала, как выглядит дочь Мороза и Исаковой
Дарья Мороз. Фото: Global Look Press

Первый юбилей маленькой Варвары Мороз отмечали накануне в звездном семействе. Девочку с пятилетием поздравила ее сестра, звезда «Содержанок», 37-летняя Дарья Мороз. Она разместила забавные фото в своем аккаунте, на которых дочь режиссера от второго брака с актрисой Викторией Исаковой — уже такая повзрослевшая и серьезная — позирует рядом с именинным тортом:

«Первый юбилеУс у любимой девчонки. 5 лет это вам не шутка!» — подписала кадры актриса.

На следующих фотографиях Дарья показала Варвару маленькой — забавную малышку рядом с племянницей Аней Богомоловой, а также милую кроху с косичками.

Поклонники пришли в восторг от красавицы Варвары и поспешили поздравить ее с днем рождения: «Невероятные красотки, все!!! Поздравляю», «Боже,какая красавица», «Ваша дочка на втором фото так похожа на Вашу маму! С Днем рождения маленькую Варвару», «акая красивая девочка! Папина дочка! С праздником всех!» — пишут фанаты.

Напомним, отец Дарьи и Варвары режиссер Юрий Мороз был женат дважды — на актрисе Марине Левтовой, погибшей в аварии, а сейчас — на звезде фильма «Один вдох» Виктории Исаковой.

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