«Я родилась с шестым пальцем»: певица МакSим продемонстрировала свою «особенную» руку

Как отметила исполнительница, у нее до сих пор можно увидеть шрам.

Певица МакSим в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» удивила ведущего Бориса Корчевникова признанием. Оказывается, она родилась не совсем обычным ребенком.

«Я получила музыкальное образование в родной Казани. Причем в свое время сделала это назло всем. Я родилась с некоторыми особенностями, с шестым пальцем. У меня до сих пор остался на руке маленький шрам. Меня, конечно, сегодня совсем не смущают мои шрамы».

Певица МакSим

Как отметила певица, ее мама сначала очень за нее испугалась. «Ей врачи сказали, что ничего страшного. Просто они объявили, что на пианино я никогда не сыграю. Я помню вспышки из детства, на которых у меня шестой палец. Я решила, что буду учиться на факультете фортепиано в музыкальной школе», — заявила она.

Напомним, что МакSим стала популярна после выхода альбома «Трудный возраст» в 2006 году. Через год она была признана самой коммерчески успешной певицей в России. В феврале 2020 года звезда приостановила свои выступления на сцене на неопределенный срок.