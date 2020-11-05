Стас Костюшкин нашел картину, на которой они с Денисом Клявером полностью обнажены

Певец Стас Костюшкин в Instagram разместил снимок, на котором он запечатлен с двумя картинами в руках. На одной из них музыкант нарисован вместе со своим другом и бывшим партнером по группе «Чай вдвоем» Денисом Клявером, а на второй можно увидеть его жену Юлию. Интересно, что на совместном портрете и Клявер, и Костюшкин полностью обнажены.

«Что повесить на стену. Ума не приложу». Стас Костюшкин

«Обе картины повесить друг напротив друга. Пусть дама выбирает взглядом», «Голых на кухню, а бабу в спальню», «В музей надо. Пусть там все вами с Денисом любуются», — стали выдвигать свои версии подписчики Стаса Костюшкина.

Напомним, что Стас Костюшкин и Денис Клявер выступали вместе в составе группы «Чай вдвоем» на протяжении почти двадцати лет. В 2012 году они приняли решение отправиться в сольное плавание. При этом два друга сохранили между собой прекрасные отношения. Никаких недопониманий и разногласий между ними нет.