«Мне была оказана честь»: Волочкова показала балет под песню Пугачевой

Артистка напомнила поклонникам, что именно она выступала на юбилейных концертах Примадонны.

Анастасия Волочкова накануне открыла комментарии в своем аккаунте Instagram. Балерина давно этого не делала и, видимо, уже отвыкла от хейтеров. Впрочем, услышав множество нелестных отзывов о своем творчестве, звезда решила тонко отреагировать на них — показав какое место все-таки она занимает в шоу-бизнесе.

Балерина обнародовала в личном блоге видео телеканала «Культура» со своим танцем в Большом в двух вариантах. На первом — она кружит под песню Аллы Пугачевой, которая в своей музыкальной композиции рассказывает о «ярмарке тщеславия» и усталости от людской молвы и дешевого пиара.

«Эта песня «Бал лицемерия» дорога мне тем, что мне была оказана честь самой Аллой Борисовной участвовать в двух ее юбилейных концертах и стать участницей ее фильма! Как единственной представительнице шоу-бизнеса и балета. Это грандиозная поддержка с ее стороны!» — красноречиво прокомментировала свой пост балерина, признавшись, что очень дорожит этим моментом.

На втором видео Волочкова уже танцует под классическую музыку Чайковского. При этом кадры сделаны много лет назад, еще в пору юности Анастасии.