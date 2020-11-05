«Прекрасная маркиза»: Климова в соблазнительном пеньюаре спела в телефонную трубку

42-летняя Екатерина Климова снимается в продолжении сериала «По законам военного времени», в настоящий момент работа кипит над пятой частью телехита. Актриса щедро делится кадрами с площадки, и на этот раз показала себя в домашнем образе.

Климова позировала с раритетным телефонным аппаратом, сама при этом была наряжена в легкий пеньюар, подчеркнувший ее стройную фигурку. Девушка спела в трубку отрывок песни «Все хорошо, Прекрасная Маркиза», и поклонникам эта ретроимпровизация очень понравилась:

«Тот случай, что сложилось все: красота, фигура, ум, талант, чувство юмора,рождение прекрасных детей, незабываемые роли .Вы вызываете восторг и восхищение», «Невероятная Катюша! Море красоты, шарма, обаяния, легкости», «Какой у Вас красивый голос!!», «Какая красивая актриса,а голос-все в ней прекрасно,и тело и душа», «Прекрасная маркиза!», «Прекрасное ретро, приятный голос, вам надо петь не только в фильмах», — пишут фанаты.

больше по теме Стильная хозяюшка: Климова в белой блузе и джинсах на высокой талии приготовила пасту с овощами Актриса позировала на кухне в процессе домашних хлопот.

А не так давно актриса делилась кадрами, на которых позирует в бушлате рядом с рыцарем в доспехах. Поклонники долго гадали, в каком дворце сделаны эти кадры.