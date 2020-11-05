«Мои любимые куколки»: Инна Михайлова сфотографировалась с тремя красавицами-дочками

Жена известного певца Стаса Михайлова Инна в Instagram поделилась серией фотографий со своими дочками. На снимках она запечатлена с Евой, Иванной и Машей.

«Мои любимые куколки. Ева — добрая, Иванна — скромная, Маша — активная. Люблю не могу». Инна Михайлова

«Какие у вас все-таки красивые дети», «Нет прекрасней и родней милых дочек», «Все такие разные, но, бесспорно, самые лучшие! Пусть девочки будут счастливы, от всей души желаем им этого! Цветник неотразимых красавиц!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что старшую дочь Еву Инна Михайлова родила от футболиста Андрея Канчельскиса. Также у нее есть от спортсмена сын Андрей. Он на шесть лет старше Евы. Отцом Иванны и Маши является Стас Михайлов, который в социальных сетях достаточно регулярно делится фотографиями со своими прекрасными наследницами. Девочек он просто обожает и готов носить на руках.