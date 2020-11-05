Дени Байсаров после слухов о скорой свадьбе запечатлелся со своей звездной бабушкой

Примадонна Алла Пугачева, как известно, без ума от своих внуков.

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился милый снимок, на котором певица запечатлена со своим внуком Дени Байсаровым. На кадре сын актрисы Кристины Орбакайте обнимает звездную бабушку. Они вместе смеются.

«Бабушка с внуком», — гласит подпись под красивой фотографией.

«Красивый внук Дени. Счастья ему», «Вашим внукам, как и вашим детям можно позавидовать. Вы такую яркую и счастливую жизнь им обеспечили. Здоровья вам всем!» «Просто прелесть, а не фотография», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что недавно СМИ облетела новость о скорой свадьбе Дени Байсарова. Правда, вскоре молодой человек опроверг эту информацию. Он заявил, что с девушкой Машей, за которую его все активно сватали, они просто друзья. При этом его близкая подруга действительно скоро выйдет замуж. Она поделилась кадром со своим женихом и помолвочным кольцом.