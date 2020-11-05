Встреча с Джоли и картошка на углях: Машкова отправилась в путешествие по Калифорнии на автодоме

Мария Машкова, как и Кристина Орбакайте, живет в настоящий момент на две страны – Америку и Россию. В родном отечестве дочь известного артиста чаще бывает по работе, приезжая на съемки и гастроли, а вот ее семья уже прочно обосновалась в Штатах. Дело в том, что ее муж пианист Александр Слободяник-младший – успешный музыкант, имеющий контракт с ведущими залами США.

больше по теме Стоцкая по совету Хромченко предстала у Урганта в смокинге и укороченных брюках чиносах Стилист уверена, что такой наряд выглядит очень актуально и свежо.

После долгой разлуки из-за съемок в России, Мария воссоединилась с семьей и отправилась в путешествие с близкими на автодоме.

«Я точно знаю, что наше путешествие по Калифорнии на таком домике — это будет как раз то место, куда Фаня и Аля будут возвращаться. Такими счастливыми дочерей я еще не видела. P.S. Картошка, кинутая в фольге в огонь, как и в ХХ веке, пользуется огромной популярностью у молодежи», — описала она свое путешествие.

Звезда также рассказала о неожиданной встрече на берегу океана – она заметила Анжелину Джоли, прогуливающуюся по берегу океана с четырьмя детьми.

На свежих кадрах из Калифорнии Мария наслаждается отдыхом в гамаке и спокойствием океана. Звезда для своего променада по побережью сняла обувь, чтобы почувствовать стихию максимально полно.