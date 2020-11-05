Встреча с Джоли и картошка на углях: Машкова отправилась в путешествие по Калифорнии на автодоме

Мария Машкова, как и Кристина Орбакайте, живет в настоящий момент на две страны – Америку и Россию. В родном отечестве дочь известного артиста чаще бывает по работе, приезжая на съемки и гастроли, а вот ее семья уже прочно обосновалась в Штатах. Дело в том, что ее муж пианист Александр Слободяник-младший – успешный музыкант, имеющий контракт с ведущими залами США.
После долгой разлуки из-за съемок в России, Мария воссоединилась с семьей и отправилась в путешествие с близкими на автодоме.
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Когда меня настигает темнота и я не справляюсь с приключениями этой жизни, я возвращаюсь в кабину пилотов, где за штурвалом мой дедушка командир корабля Павел Егорович, мне 5 лет и он летит меня из аэропорта Толмачево к маме в Москву. Вагончики на колесиках-это не романтика для артистов, а просто рабочее место, где ты отдыхаешь между дублями, но я точно знаю, что наше путешествие по Калифорнии на таком домике-это будет как раз то место, куда Фаня и Аля будут возвращаться, как я в кабину пилотов, и им будет становиться спокойно и защищённо. Ну а как родитель, могу сказать, что круче путешествия с детьми, я, на данный момент не знаю-такими счастливыми дочерей я ещё не видела. P.S.Картошка, кинутая в фольге в огонь, как и в 20 веке, пользуется огромной популярностью у молодёжи. #фаняаляматьмария
«Я точно знаю, что наше путешествие по Калифорнии на таком домике — это будет как раз то место, куда Фаня и Аля будут возвращаться. Такими счастливыми дочерей я еще не видела. P.S. Картошка, кинутая в фольге в огонь, как и в ХХ веке, пользуется огромной популярностью у молодежи», — описала она свое путешествие.
Звезда также рассказала о неожиданной встрече на берегу океана – она заметила Анжелину Джоли, прогуливающуюся по берегу океана с четырьмя детьми.
На свежих кадрах из Калифорнии Мария наслаждается отдыхом в гамаке и спокойствием океана. Звезда для своего променада по побережью сняла обувь, чтобы почувствовать стихию максимально полно.