Встреча с Джоли и картошка на углях: Машкова отправилась в путешествие по Калифорнии на автодоме

Когда меня настигает темнота и я не справляюсь с приключениями этой жизни, я возвращаюсь в кабину пилотов, где за штурвалом мой дедушка командир корабля Павел Егорович, мне 5 лет и он летит меня из аэропорта Толмачево к маме в Москву. Вагончики на колесиках-это не романтика для артистов, а просто рабочее место, где ты отдыхаешь между дублями, но я точно знаю, что наше путешествие по Калифорнии на таком домике-это будет как раз то место, куда Фаня и Аля будут возвращаться, как я в кабину пилотов, и им будет становиться спокойно и защищённо. Ну а как родитель, могу сказать, что круче путешествия с детьми, я, на данный момент не знаю-такими счастливыми дочерей я ещё не видела. P.S.Картошка, кинутая в фольге в огонь, как и в 20 веке, пользуется огромной популярностью у молодёжи. #фаняаляматьмария