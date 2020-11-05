«Пора домашних халатиков»: Подольская после фотосессии с новорожденным показала домашний аутфит

38-летняя Наталья Подольская и 52-летний Владимир Пресняков в октябре стали родителями во второй раз — на свет появился сын, которого назвали Ваней. Весь домашний уклад звездной семьи сейчас подчинен созданию комфорта для новорожденного, но мама с папой решили запечатлеть малыша на памятных фото.

Подольская пригласила фотографа новорожденных, и Ванечку запечатлели в милых шапочках, варежках, пеленочках – сейчас модно делать фотосессии малышам до 14 дней от роду. Кстати, ровно 5 лет назад в такой же концепции снимали старшего сына Подольской и Преснякова, Артемия.

Сама молодая мамочка тоже приняла участие в фотосессии. А позже вернулась к привычному аутфиту.

«У меня пора домашних халатиков», — заметила звезда.

Подольская предстала в майке и домашних брюках, а поверх накинула халатик на запах. При этом артистка не похожа на родившую две недели назад мамочку. Она с удовольствием демонстрирует стройную фигуру и свежий внешний вид.