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«Пора домашних халатиков»: Подольская после фотосессии с новорожденным показала домашний аутфит

Певица в октябре стала мамой второй раз.

«Пора домашних халатиков»: Подольская после фотосессии с новорожденным показала домашний аутфит
Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

38-летняя Наталья Подольская и 52-летний Владимир Пресняков в октябре стали родителями во второй раз — на свет появился сын, которого назвали Ваней. Весь домашний уклад звездной семьи сейчас подчинен созданию комфорта для новорожденного, но мама с папой решили запечатлеть малыша на памятных фото.

Подольская пригласила фотографа новорожденных, и Ванечку запечатлели в милых шапочках, варежках, пеленочках – сейчас модно делать фотосессии малышам до 14 дней от роду. Кстати, ровно 5 лет назад в такой же концепции снимали старшего сына Подольской и Преснякова, Артемия.

Юлианна Подольская вспомнила фотосессию племянника
Юлианна Подольская вспомнила фотосессию племянника. Фото: instagram.com/yuliana_pod/

Сама молодая мамочка тоже приняла участие в фотосессии. А позже вернулась к привычному аутфиту.

«У меня пора домашних халатиков», — заметила звезда.

Наталья Подольская
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Подольская предстала в майке и домашних брюках, а поверх накинула халатик на запах. При этом артистка не похожа на родившую две недели назад мамочку. Она с удовольствием демонстрирует стройную фигуру и свежий внешний вид.

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