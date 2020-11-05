«В машине вожу подушечку»: жена Соколова из «Уральских пельменей» запечатлела его спящим с цветами

Ксения Ли моложе своего супруга на 23 года, что не мешает им быть счастливыми.

Казахская молодая жена юмориста из шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова Ксения Ли в Instagram разместила нежный кадр с любимым мужем в автомобиле. На фотографии ее супруг запечатлен с букетом цветов в машине. При этом он спит. К голове мужа Ксения Ли подложила подушечку.

«В машине вожу подушечку для милого». Ксения Ли

«Так мило и прекрасно», «Очень красивое фото. Спи, моя радость, усни», «Сокол – просто красавчик. Будем считать, что это у него подушечка безопасности», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дмитрий Соколов и Ксения Ли, которая родом из Казахстана, вместе уже на протяжении девяти лет. У пары подрастают трое замечательных детей: дочери Мария и София, а также сын Иван. Заметим, что у Дмитрия Соколова есть двое детей от первого неудачного брака – сын Александр и дочь Анна. Юморист является одной из главных звезд «Уральских пельменей».