Дело принципа: сын Сергея Зверева не берет денег у отца

Стилист Сергей Зверев так и не смог признать внебрачного сына Сергея. Но Сергей Зверев-младший не отчаялся и не стал унижаться перед отцом. Более того, недавно его невеста Юлия заявила, что родственник «звезды» смог устроиться системным администратором даже в период самоизоляции.

Юлия добавила, что они не будут общаться со Зверевым-старшим, если он сам не желает их видеть. Невеста сына Зверева сообщила СтарХиту, что и ее саму знаменитый «король стиля» недолюбливает и относится к ней отрицательно.

Также со слов пары, стало известно, что Юлия и Сергей могут позволить себе снимать квартиру пусть и не в столице, но в городе Коломне. Однако и это не предел мечтаний молодоженов: они откладывают деньги на свою собственную двухкомнатную квартиру в Москве.

Отметим, что у дизайнера конфликт с сыном длится уже давно. А началось все с того, что Сергей Зверев младший в возрасте 28 лет выяснил, что является приемным ребенком. Стилист не захотел огласки и просто перестал общаться с Сережей.