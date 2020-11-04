«Сцена была храмом»: Иосиф Пригожин выступил против творчества Моргенштерна

51-летний музыкальный продюсер не доволен тем, что слушает современная молодежь.

По мнению мужа певицы Валерии, на сегодняшней сцене выступают не артисты, а только бизнесмены. При этом самые алчные и ничего не понимающие в искусстве.

Иосиф Пригожин уверен, что по закону 22-летний шоумен Алишер Моргенштерн должен был быть оштрафован за нецензурные слова в своих песнях. По словам Пригожина, Алишер убивает вкус у подростков.

«Музыка призвана воспитывать людей, воспитывать вкус, а у нас что получается? Каждая кухарка-доярка может позволить себе выйти на сцену и петь. Сцена была храмом для артистов. Они не позволяли себе плевать на сцене, ругаться матом», — возмутился Пригожин в беседе с «Говорит Москва».

Также Иосиф добавил, что его дети росли на иной музыке. Он бы был разочарован, если бы услышал из плейера родной дочери или детей Валерии подобное.

«Все хайпуют. Дудь хайпует на Моргенштерне и на его аудитории, он хайпует на аудитории Дудя, вот и существует этот обмен блевотины», — высказался шоумен о новом видео на канале «Вдудь».

Напомним, что недавно журналист и блогер Юрий Дудь выпустил интервью с рэп-исполнителем Моргенштерном.