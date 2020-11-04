Ксения Бородина в мини-платье и оливковом пальто вместе с дочками навестила бабушку

Телеведущая решила навестить родственников, которые живут в столичной квартире. Она пришла к ним с подарками.

Ксения Бородина в этом году переживала, что ее дети останутся без моря. Однако недавно она отдохнула в Бодруме с дочками Теоной и Марусей, а также мужем Курбаном Омаровым. На курорте телеведущая увиделась с Дарьей Пынзарь, которая давно живет в Турции. Вернувшись в Москву, девушка снова приступила к работе, но все же умудряется выкраивать время на веселье. Так в Хеллоуин она отправилась на вечеринку в стильном наряде и танцевала с Натальей Варвиной.

больше по теме Акцент на щиколотки: Бородина отметилась в рваных джинсах и самых трендовых ботинках Dior Телеведущая решила облачиться в обновки и получила сотни комплиментов в соцсети.

А вот 4 ноября, в День народного единства, она решила навестить свою бабушку Галину. В этом году ей исполнилось 83 года. Телеведущая облачилась в черное мини-платье с цветочным принтом, кожаные сапоги и оливковое пальто. Дополнила образ новая сумка Prada. Она сначала отправилась за продуктами в магазин, а затем купила цветы и торт для родственницы.

Маруся предстала в черных джинсах и белоснежном пуховике оверсайз. Теона и вовсе облачилась во все белое, включая жилетку молочного оттенка и толстовку. «Засыпайтесь, горошки», — сказала Ксения, когда отрылись двери лифта.

«Уже пирожками пахнет на весь подъезд. Давай встречай! Только ты не бабе Инне, а бабе Гале дари цветы. Бабе Инне в воскресение подарю», — уточнила звезда.

Бабушка с радость встретила Бородину и своих правнучек. Она обняла их, а затем стала угощать пирожками, жареной картошкой и другой домашней едой. «Вот это кайф. Настоящие!» — призналась телеведущая. Она также осмотрела квартиру и показала дочкам свои архивные фото.