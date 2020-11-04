«Ретроградный Меркурий»: Полина Гагарина неожиданно предстала с новой прической

Полина Гагарина прославилась, когда стала участницей «Фабрики звезд». Многие помнят, как девушка менялась и даже феноменально похудела. Тогда она сменила имидж, сделав короткую стрижку и осветлив волосы. Теперь она старается поддерживать такой образ. Недавно артистка снова развелась. Она рассталась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Артистка не озвучила причины такого решения, но теперь сама воспитывает сына Андрея и дочку Мию.

После первого развода Полина и занялась своим преображением. Теперь поклонники ждут, что певица захочет снова что-нибудь изменить в жизни. Пока она лишь еще больше занимается спортом и с головой ушла в работу. Однако 4 ноября девушка всполошила Сеть новым фото. В кадре она позировала с темными волосами и челкой. Гагарина подчеркнула голубые глаза, став брюнеткой.

«Ретроградный Меркурий. Последствия. А вы как?» — с ироний написала она.

Поклонники поняли, что певица примерила парик. Но многие испугались, что она действительно перекрасится, и высказались против этого. По их мнению, темный цвет прибавляет девушке возраста. «Полина, нет, только не это. Верните нам блондинку, она лучшая», «А почему бы и нет? Вам все идет Полина», «Что!?? Вы чего? Я не поняла», «Шикарно выглядишь», «Сразу плюс 10 лет», «Только не брюнетка, не ваше», — прокомментировали пост подписчики.

Позже Гагарина примерила другой парик с более темными волосами и ретроукладкой. «Или так?» — поинтересовалась она. Однако фанаты были непреклонны.