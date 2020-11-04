Подруги-соперницы: Пегова в каштановом платье в горох взобралась на трактор с Луговой

Ирина Пегова даже во время карантина успевала ездить на съемки в Белоруссию. После окончания самоизоляции она вернулась в Москву из родной Выксы и продолжила активно работать. Этой осенью девушка не только снимается в кино, но и участвует в шоу «Ледниковый период». Ранее актриса с пышными формами уже утерла нос всем на паркете в рамках проекта «Танцы со звездами». Теперь она впечатляет судей своим катанием на льду с Алексеем Тихоновым.

В копилке Ирины десятки картин. Несколько лет назад она снялась в фильме «Танкисты своих не бросают». Одна из ее коллег — Алиса Гребенщикова — вспомнила про это и опубликовала фото со съемок. На кадрах Пегова в платье каштанового цвета в горох позирует то на дереве, то на тракторе. Наряд подчеркнул ее формы и позволил показать стройные ноги. Вместе с ней позировала еще одна актриса — Мария Луговая. Так вышло, что она тоже участвует в «Ледниковом периоде». Ее напарником стал Повилас Ванагас.

«Младший лейтенант Макарова не только ходила в форме в сериале. Но эта фотография примечательна не этим. Главные роли в проекте сыграли Мария Луговая и Ирина Пегова. Их обеих можно увидеть сейчас на шоу», — отметила Гребенщикова.

Поклонники восхитились изящностью и бесстрашием Ирины. Многие отметили, что смотрели сериал и упустили этот факт, что девушки там снимались вместе. По всей видимости, на проекте они поддерживают друг друга, так как работа всегда сближает. К слову, недавно Пегова едва не получила травму на льду. Она призналась, что многие за нее беспокоятся, но от этого ей только страшнее. Пока актриса очень близка к тройке лидеров и получает высокие баллы, а Луговая отстает от нее, но имеет шансы еще подняться в общей таблице.