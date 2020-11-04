«Просел иммунитет»: Стас Пьеха рассказал о последствиях после пережитого им коронавируса

Внук певицы Эдиты Пьехи поделился в недавнем интервью, как на нем отразилась болезнь. Дело а том, что еще не так давно Стас Пьеха лежал с температурой 40, а потом очень долго занимался дыхательной гимнастикой для восстановления голоса.
Артист признался, что эта процедура сильно ему помогла.
«Мне кажется, это один из оптимальных способов восстанавливать и легкие, и связки, и дыхалку. Правда, делал мало, а если бы делал дольше, то, возможно, восстановился быстрее», — отметил Пьеха в интервью «Комсомольской правде».
Также Стас сообщил, что пока не может давать концерты. Однако он собирается всерьез овладевать платформой YouTube. Пьеха даже готов самостоятельно монтировать свои клипы. Кстати, недавно у артиста вышла новая песня «Гордость».
Певец не унывает, что в ближайшее время не сможет давать большие концерты. Пьеха рассказал, что планы на декабрь еще только корректируются. Поэтому все возможно:
«Не всегда в это время уже расписан декабрь. Он может формироваться до конца ноября, а бывает и в декабре что-то выскакивает. Сейчас в основном у меня телевизионные съемки и попытки внедриться в YouTube. Даже не внедриться, а попытки сказать себе, что в этом нет ничего страшного и надо пробовать».