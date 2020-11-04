«Я бы выходила замуж в другом наряде»: Асмус объяснила свое появление в белом платье

Актриса, которая недавно развелась со своим мужем, уже играет невесту в кино.

3 ноября популярная актриса Кристина Асмус раззадорила поклонников провокационным снимком в Instagram. 32-летняя артистка, только недавно оформившая развод с Гариком Харламовым, запечатлелась на фото возле ЗАГСа в пышном свадебном платье. Девушка написала, что она «сама в шоке», но большинство подписчиков поняли, что это не реальная свадьба, а просто съемки в очередном фильме.

На следующий день актриса призналась, что так и есть. Она «вышла замуж» для сцены в комедии «Булки», которую уже несколько месяцев пытается снять с режиссером Олегом Асадулиным. Проекту постоянно что-то мешает: то закрытые границы из-за пандемии, то коронавирус у Асмус, то ее же аллергия.

«Да-да, вы молодцы, — похвалила Кристина своих подписчиков в новом посте. — Я бы выходила замуж несколько в другом наряде. И чутка попозже».

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Актриса добавила, что мотивационная комедия «Булки» выйдет в кинотеатрах в следующем году.