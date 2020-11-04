«Такое бывает»: как Ида Галич поссорилась с Настей Ивлеевой

Недавно певица и телеведущая Ида Галич заметила, что ведущая авторской программы Agent show отписалась от нее в социальной сети.
Галич нормально отнеслась к тому, что Настя Ивлеева перестала интересоваться жизнью Иды и ее мужа бизнесмена Алана Басиева.
По словам Галич, Настя просто не может смириться с новой жизнью бывшей подруги. Так как Ида воспитывает малыша Леона, она большую часть времени уделяет материнству. А у избранницы шоумена Элджея свои интересы. И они точно не связаны с подгузниками и детскими кашами.
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Из новостей: у нас с @flo_rida подтвердился ковид. Мы на самоизоляции. Ребёнок не с нами (видео старое) . Леончик у бабушки и дедушки , у которых ничего не обнаружено (тьфу-тьфу-тьфу) . Его отсутсвие разрывает мое сердце. Я пересмотрела уже все видео и переодически нет-нет, да и зареву. Я невероятно соскучилась, но у меня такая слабость, что я даже час не смогла бы продержать этого карапуза на руках. На КТ поражения лёгких пока не наблюдается (слава Господи) . Джо мы тоже отдали на время тем, кто уже переболел ковидом. Так что кабанес с огромным удовольствием бегает по участку нашего лечащего дока ❤️ я радуюсь, что успела доделать #незвездныефлюиды из Нижнего Новгорода. В этом выпуске истории невероятный людей , которые вдохновляют и учат нас ценить то, что нам было даровано! Посмотрите, вам точно понравится! И берегите себя!
Галич так объяснила произошедшее недопонимание:
«Человек не обязан смотреть контент, который ему не интересен. Это выбор каждого. Вам и мне пора понять, что наши с Аланчиком счастливые сытые ряхи почему-то нравятся не всем».
«Разошлись пути и интересы. Такое бывает!» — ответила «СтарХиту» Ивлеева.
Напомним, раньше обе знаменитости снимали смешные короткие видеоролики в Instagram. Вайны Галич и Ивлеевой подарили девушкам популярность и возможность участвовать в проектах большого масштаба. Однако сейчас Иду и Настю перестало что-либо связывать.