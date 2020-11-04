«Такое бывает»: как Ида Галич поссорилась с Настей Ивлеевой

30-летняя блогер призналась, почему больше не общается со знаменитой телеведущей.

Недавно певица и телеведущая Ида Галич заметила, что ведущая авторской программы Agent show отписалась от нее в социальной сети.

Галич нормально отнеслась к тому, что Настя Ивлеева перестала интересоваться жизнью Иды и ее мужа бизнесмена Алана Басиева.

По словам Галич, Настя просто не может смириться с новой жизнью бывшей подруги. Так как Ида воспитывает малыша Леона, она большую часть времени уделяет материнству. А у избранницы шоумена Элджея свои интересы. И они точно не связаны с подгузниками и детскими кашами.

Галич так объяснила произошедшее недопонимание:

«Человек не обязан смотреть контент, который ему не интересен. Это выбор каждого. Вам и мне пора понять, что наши с Аланчиком счастливые сытые ряхи почему-то нравятся не всем». «Разошлись пути и интересы. Такое бывает!» — ответила «СтарХиту» Ивлеева.

Напомним, раньше обе знаменитости снимали смешные короткие видеоролики в Instagram. Вайны Галич и Ивлеевой подарили девушкам популярность и возможность участвовать в проектах большого масштаба. Однако сейчас Иду и Настю перестало что-либо связывать.