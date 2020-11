«Такое бывает»: как Ида Галич поссорилась с Настей Ивлеевой

View this post on Instagram

Из новостей: у нас с @flo_rida подтвердился ковид. Мы на самоизоляции. Ребёнок не с нами (видео старое) . Леончик у бабушки и дедушки , у которых ничего не обнаружено (тьфу-тьфу-тьфу) . Его отсутсвие разрывает мое сердце. Я пересмотрела уже все видео и переодически нет-нет, да и зареву. Я невероятно соскучилась, но у меня такая слабость, что я даже час не смогла бы продержать этого карапуза на руках. На КТ поражения лёгких пока не наблюдается (слава Господи) . Джо мы тоже отдали на время тем, кто уже переболел ковидом. Так что кабанес с огромным удовольствием бегает по участку нашего лечащего дока ❤️ я радуюсь, что успела доделать #незвездныефлюиды из Нижнего Новгорода. В этом выпуске истории невероятный людей , которые вдохновляют и учат нас ценить то, что нам было даровано! Посмотрите, вам точно понравится! И берегите себя!