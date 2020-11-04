«Без фильтров»: Юлия Меньшова в купальнике-бюстье показала загорелые формы на Мальдивах

Юлия Меньшова для многих поклонников является примером женственности. Она унаследовала лучшее от своих родителей Владимира Меньшова и Веры Алентовой. Она успешно выстроила карьеру не только как актриса, но и как телеведущая. Юлия также ведет Instagram, где делится новостями, интересными историями и воспоминаниями. На этот раз она решила вспомнить, как в 2005 году отдыхала на Мальдивах.

Тогда Юлии было 36 лет. На кадрах, сделанных на белоснежном песчаном пляже, телеведущая позировала в бирюзовом купальнике-бандо. Несмотря на пасмурную погоду, сквозь тучи пробивались лучи солнца. Артистка улыбалась, демонстрируя стройную и загорелую фигуру. Меньшова на тот момент уже была мамой сына Андрея и дочки Таисии. При этом она показала плоский живот и подтянутые бедра.

«Эх, если бы в 2005 у меня уже был «Инстаграм», я бы тут вам такого ежедневно постила… Ну, а теперь уже, конечно, приходится умом брать. P.S. Это — Мальдивы. Главное потрясение от которых заключалось в том, что океан реально такого бирюзового цвета. Без фильтров. Потому что о них и речи тогда не шло», — поделилась звезда.

Поклонники поразились тому, как выглядела Юлия. Многие отметили, что и сейчас она может дать фору многим сверстницам. «Уверенна, вы и сейчас можете это делать», «Да, вы и сейчас нереальная красотка!!! А с вашим умом! — Вы такая единственная», «Красота неземная, это точно!», «Еще красотка», «Какая фигура! Какая подача! Красотка!!» — прокомментировали пост подписчики.