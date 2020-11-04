«Тряхнула стариной»: Агата Муцениеце в струящемся платье из шифона продефилировала по подиуму

Агата Муцениеце в этом году стала много работать. В свое время она мечтала стать такой же популярной, как ее муж Павел Прилучный. Но актеру больше нравилось, когда она сидела дома и занималась детьми и бытом. Девушка подарила ему двоих детей и во время декрета почти не появлялась на телевидении. А в этом году актриса развелась со звездой «Мажора». Как ни странно, он сразу закрутил роман с Мирославой Карпович из «Папиных дочек», а вот Агата сосредоточилась на карьере.

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Звезда «Закрытой школы», по мнению поклонников, хорошеет с каждым днем. И это не удивительно, так как она теперь регулярно занимается спортом. Свободное время актриса посвящает наследникам, а когда сын и дочка с отцом, она спокойно уделяет время себе или работе. Муцениеце участвует в съемках нескольких проектов. При этом она недавно побывала на премьере сериала «Подольские курсанты», а также снялась в «Вечернем Урганте».

А на днях Агата призналась, что раньше работала моделью. Она решила вспомнить прошлое и вновь поднялась на подиум. Девушка продефилировала в длинном струящимся платье из шифона с кожаным поясом. Образ дополняла шляпа с широкими полями в тон. На закрытом показе Etro подиумом послужила конюшня с живыми лошадьми.

«Друзья, я тут тряхнула стариной и вспомнила свое модельное прошлое, когда я работала моделью, мечтала закрывать показы мировых брендов, но не брали из-за роста. Пришлось стать актрисой и блоггером, как говориться, кто ищет, тот… в общем! Большая честь была, закрыть показ Etro», — поделилась артистка.

Поклонники поздравили Муцениеце и отметили, что она прекрасно справилась с задачей. Ее образ многим пришелся по вкусу. Фанаты считают, что она стала еще более женственной. «Очень крутой выход», «Как круто меняется жизнь девушек после развода. Развод всегда на пользу», «Агата, какая ты грациозная!», «Ты такая умница, «растешь» на глазах!», «Как ты хороша», — прокомментировали пост подписчики.