«Дорогой мой»: Навка в джинсах клеш и белом свитере предстала на фото с Плющенко

Дорогой мой Евгений @plushenkoofficial, я не опоздала и даже не задержалась))) 😉 Всего лишь захотелось продлить атмосферу праздника на день! 🥳🥳🥳Вчера тебе многие и много пожелали, поздравили, и, конечно, же самого замечательного, а я сегодня и всегда желаю тебе наточенных коньков, ровного льда, профессионального вдохновения, долгих лет жизни, семейного счастья и внутренней гармонии!!! ✨✨✨ Пусть счастье длится 24/7 в окружении твоих самых любимых людей! 💕 #ТатьянаНавка #ЕвгенийПлющенко #СДнемРождения #happybirthday