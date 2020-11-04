«Дорогой мой»: Навка в джинсах клеш и белом свитере предстала на фото с Плющенко

3 ноября Евгению Плющенко исполнилось 38 лет. Конечно, первыми его поздравили жена Яна Рудковская и семилетний сын Саша. Недавно в их доме появился еще один ребенок. Суррогатная мать подарила паре сына Арсения. Теперь фигурист все свободное время нянчится с малышом и уже проводит с ним тренировки, хоть и не на льду. Весь день олимпийский чемпион принимал поздравления, а вот отметил он личный праздник только в семейном кругу.

Казалось, коллега Татьяна Навка забыла про его день рождения. Однако на следующий день она все же посвятила ему пост и теплые слова. Спортсменка тоже, как и Плющенко, создает ледовые шоу, поэтому порой они становятся конкурентами, но при этом уважительно относятся друг к другу. В свое время им доводилось вместе выступать. Навка опубликовала кадры, на которых предстала на льду в джинсах клеш и белом свитере. В таком же наряде был и именинник.

«Дорогой мой Евгений, я не опоздала и даже не задержалась. Всего лишь захотелось продлить атмосферу праздника на день! Я сегодня и всегда желаю тебе наточенных коньков, ровного льда, профессионального вдохновения, долгих лет жизни, семейного счастья и внутренней гармонии! Пусть счастье длится 24/7 в окружении твоих самых любимых людей!» — написала звезда.

Поклонники восхитились дружбой фигуристов. Многие отметили, что рады наблюдать за выдающимися спортсменами. «А вы похожи», «Лучшие из лучших», «Какие тут хорошенькие», — стали писать подписчики. Фанаты переживают, что не увидят Навку на льду в этом году, так как массовые и развлекательные мероприятия запрещены из-за коронавируса. В этом году она стала членом жюри в «Ледниковом периоде», но многие расстроились, что она сама не блистает привычно в шоу как участница.