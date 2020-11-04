«Сама себе стилист»: Лиза Галкина в белом платье и алой шапочке покрасовалась перед мамой

Алла Пугачева и Максим Галкин в этом году редко покидали свой замок в деревне Грязь. Если юморист иногда давал концерты и ездил на работу, то Примадонна сосредоточила внимание на детях. В этом году Лиза и Гарри отправились в школу. Теперь утро в звездной семье наступает рано, так как малышам нужен плотный завтрак перед длинным учебным днем. Летом певица иногда ходила в гости к друзьям, но в последнее время пропала из поля зрения публики.

Однако в День народного единства Алла Борисовна напомнила о себе. Она поделилась домашним селфи. Артистка позировала с макияжем, но в черном халате. А спустя несколько минут певица разместила снимки семилетней дочки. Лиза решила покрасоваться перед мамой в белом платье прямого кроя и алой вязаной шапке, которую не надела, а просто положила себе на голову, повязав поверх свой хвост из волос.

«Лизок», — ласково подписала кадр Пугачева. «Сама себе стилист», — добавила она хэштег.

Поклонники давно заметили, что девочка учится разбираться в моде. Она уже мастерила сандалии и давала советы отцу, как и какую выбирать одежду. На этот раз малышка впечатлила даже друзей семьи. «Талантливо!» — заявила Ирина Безрукова. «Маленькая кокетка», — отметила Ида Достман. «Сладость! Дитя любви. Маленькая изобретательница», «Ой, ну Аллочка Борисовна!», «Какая красавица», «Ей можно все», «Будущий дизайнер», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, многие вспомнили, что в похожем образе была сама Пугачева год назад. Тогда она предстала в белом пальто и красном берете. Поклонники решили, что девочка вдохновилась нарядом мамы.