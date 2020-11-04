Горбань в белом платье устроила романтическую фотосессию с мужем на побережье

Мария Горбань не скрывает, что любит путешествовать. Звезда сериала «Кухня» почти не бывает дома в последнее время. Она успела отдохнуть на Мальдивах, а также в Ялте. Вместе с ней путешествует ее дочка Серафима. А вот своего мужа Кирилла Зоткина актриса показывает крайне редко. Порой поклонники даже приписывают ей отношения с экранным «мужем» Дмитрием Нагиевым. Однако девушку лишь забавляют такие сплетни.

На днях Мария вернулась из очередного отпуска, но продолжила разбирать фотографии. Она решила порадовать фанатов, опубликовав трогательные кадры, снятые на морском побережье. Актриса позировала в белом летящем платье с цветочным принтом. Наряд подчеркивал ее загорелую кожу. Она сначала стояла босиком на камне, а потом на песчаном берегу. Ее обнимал муж. Кирилл даже станцевал с избранницей, вызвав на ее лице улыбку.

«Ой… что нашла. Неприятно загорелые люди!» — отметила Горбань.

Романтическая фотосессия вызвала много эмоций у подписчиков звезды. Фолловеры одарили ее комплиментами. Поклонники считают, что Мария нашла своего мужчину: