«Меньше комплексов»: Перминова крупным планом показала свой целлюлит на бедрах

Жизнь модели Лены Перминовой вызывает зависть у многих — она красива, успешна, богата и любима. Плюс ко всему — счастливая мама троих детей. Ее муж Александр Лебедев — миллионер, который обеспечивает свою возлюбленную всем, исполняя любую прихоть или желание.

Не удивительно, что Instagram грациозной красотки заполнен многочисленными фото из разных экзотических курортов. Звезда наслаждается на них богатой жизнью и эффектно позирует в бикини.

К удивлению многих, Лена решила разбавить этот «глянец» честным кадром, запечатлев собственный целлюлит на бедрах крупным планом.

«Этот пост в поддержку всех тех, кто переживает из-за апельсиновой корки. Каким бы ни был ракурс и свет — пусть будет меньше комплексов и больше любви к себе, девочки», — подписала она снимок.

Реакция подписчиц была яркой и незамедлительной. Девушки и женщины со всех уголков мира стали писать одобрительные слова в адрес Перминовой. «Хоть кто-то нашелся честным!», «Леночка, спасибо, что поддерживаете нас, обычных женщин!», «Вот это да, представить себе даже не могла Лену с апельсиновой коркой, оказывается Лена тоже человек», — можно увидеть под постом.

«Никогда не видела, чтобы люди так благодарили за целлюлит», — также не смогла пройти мимо Ксения Бородина.

К слову, многие подписчики не поверили, что целлюлит у модели на самом деле есть. Люди решили, что девушка сделала себе фотошоп, нарисовав «апельсиновую корку».