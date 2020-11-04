«Меньше комплексов»: Перминова крупным планом показала свой целлюлит на бедрах

Жизнь модели Лены Перминовой вызывает зависть у многих — она красива, успешна, богата и любима. Плюс ко всему — счастливая мама троих детей. Ее муж Александр Лебедев — миллионер, который обеспечивает свою возлюбленную всем, исполняя любую прихоть или желание.
Не удивительно, что Instagram грациозной красотки заполнен многочисленными фото из разных экзотических курортов. Звезда наслаждается на них богатой жизнью и эффектно позирует в бикини.
К удивлению многих, Лена решила разбавить этот «глянец» честным кадром, запечатлев собственный целлюлит на бедрах крупным планом.
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Этот пост в поддержку всех тех кто переживает из-за апельсиновой корки🍊😁 каким бы ни был ракурс и свет - пусть будет меньше комплексов и больше любви к себе, девочки 😊 So this is us y'all 💋 for all the women out there who worry about our orange crust... Embrasse every part of you, be healthy and be loving. That's beauty itself in every age, in every stage ♥️
«Этот пост в поддержку всех тех, кто переживает из-за апельсиновой корки. Каким бы ни был ракурс и свет — пусть будет меньше комплексов и больше любви к себе, девочки», — подписала она снимок.
Реакция подписчиц была яркой и незамедлительной. Девушки и женщины со всех уголков мира стали писать одобрительные слова в адрес Перминовой. «Хоть кто-то нашелся честным!», «Леночка, спасибо, что поддерживаете нас, обычных женщин!», «Вот это да, представить себе даже не могла Лену с апельсиновой коркой, оказывается Лена тоже человек», — можно увидеть под постом.
«Никогда не видела, чтобы люди так благодарили за целлюлит», — также не смогла пройти мимо Ксения Бородина.
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13 years ago @ooreethirah hosted us in this beautiful paradise for the first time. It's incredible to look back and see my whole journey since then. I feel so blessed to be back in a place that brings back so many good feelings ♥️ Where would you like to go if you could travel into the past? #oomoments
К слову, многие подписчики не поверили, что целлюлит у модели на самом деле есть. Люди решили, что девушка сделала себе фотошоп, нарисовав «апельсиновую корку».
«Я у тебя никогда не видела его? Откуда? Не верю!!» — оказалась в их числе Яна Рудковская.