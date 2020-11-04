Елена Захарова в черном сверкающем платье по фигуре отметила 45-летие в ресторане

Елена Захарова снималась в десятках сериалов и фильмов. Известность ей также принесла картина «Кадетство». Актриса редко посещает светские мероприятия и не рассказывает о личной жизни. Ранее она состояла в браке с бизнесменом Сергеем Мамотовым и у них даже родилась дочка Анна-Мария, но девочка, к несчастью, умерла в восемь месяц от острой вирусной инфекции. Эта трагедия разрушила ее отношения с возлюбленным и они расстались.

Долгое время Елена переживала из-за потери ребенка. Не удивительно, что в 2017 году свою новую беременность она тщательно скрывала. У нее родилась девочка, все подробности счастливого материнства артистка до сих пор хранит в тайне.

Еще 2 ноября артистке исполнилось 45 лет. Круглую дату она решила отметить скромно в узком кругу близких. Захарова посидела в ресторане «Турандот» в центре Москвы. Она принарядилась, представ в черном сверкающем платье по фигуре. В соцсети актриса опубликовала несколько снимков. Она задула свечи и загадала желание. Ей подарили букет роз.

«Мои дорогие, спасибо за чудесный праздник, который вы мне подарили!! Благодаря вашему вниманию и любви! Пусть все лучшие пожелания исполнятся», — написала именинница.

Поклонники восхитились красотой актрисы. Многие одарили ее комплиментами и теплыми словами: