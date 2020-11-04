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Елена Захарова в черном сверкающем платье по фигуре отметила 45-летие в ресторане

Актриса решила скромно отпраздновать это событие в кругу семьи.

Елена Захарова в черном сверкающем платье по фигуре отметила 45-летие в ресторане
Елена Захарова. Фото: Globallookpress.com

Елена Захарова снималась в десятках сериалов и фильмов. Известность ей также принесла картина «Кадетство». Актриса редко посещает светские мероприятия и не рассказывает о личной жизни. Ранее она состояла в браке с бизнесменом Сергеем Мамотовым и у них даже родилась дочка Анна-Мария, но девочка, к несчастью, умерла в восемь месяц от острой вирусной инфекции. Эта трагедия разрушила ее отношения с возлюбленным и они расстались.

Долгое время Елена переживала из-за потери ребенка. Не удивительно, что в 2017 году свою новую беременность она тщательно скрывала. У нее родилась девочка, все подробности счастливого материнства артистка до сих пор хранит в тайне.

Еще 2 ноября артистке исполнилось 45 лет. Круглую дату она решила отметить скромно в узком кругу близких. Захарова посидела в ресторане «Турандот» в центре Москвы. Она принарядилась, представ в черном сверкающем платье по фигуре. В соцсети актриса опубликовала несколько снимков. Она задула свечи и загадала желание. Ей подарили букет роз.

Елена Захарова. Фото: instagram.com/lenazaharova57/

«Мои дорогие, спасибо за чудесный праздник, который вы мне подарили!! Благодаря вашему вниманию и любви! Пусть все лучшие пожелания исполнятся», — написала именинница.

Поклонники восхитились красотой актрисы. Многие одарили ее комплиментами и теплыми словами:

«Вы замечательная и очень душевная. Счастливых и радостных моментов вам!!», «Оставайся всегда такой же легкой, светлой, лучистой», «Милая, талантливая, с виду хрупкая, по-настоящему настоящая, с вашим праздником», — прокомментировали пост подписчики.

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