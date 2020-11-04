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«Реальная я»: Брежнева порезвилась перед камерой в купальнике без макияжа и фильтров

Певица вновь доказала, что находится в отличной форме.

«Реальная я»: Брежнева порезвилась перед камерой в купальнике без макияжа и фильтров
Вера Брежнева. Фото: www.instagram.com/ververa/

Вере Брежневой недавно пришлось оправдываться перед хейтерами, обвинявшими ее в использовании масок и фотошопа. В Сети появились кадры, где певица выглядит не лучшим образом. В ответ звезда показала себя без прикрас и в идеальной форме, справедливо заметив, что ракурс и свет решает все – красавиц может неожиданно превратиться в «страшненьких», и наоборот.

Но, похоже, что теперь блондинку уже не остановить. На сей раз Вера выставила в Instagram целую серию фотографий без прикрас. На ней не оказалось ни макияжа, ни укладки волос, ни достаточного количества одежды, чтобы скрыть недостатки фигуры. Черный спортивный купальник и кроссовки – на этом лаконичный лук звезды и был ограничен.

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Real me 🤍 #tests #polas #fun

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Брежнева игриво позировала в таком виде перед камерой, представая в разных кокетливых ракурсах.

«Реальная я», -подписала она серию своих фотографий.

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