«Реальная я»: Брежнева порезвилась перед камерой в купальнике без макияжа и фильтров

Вере Брежневой недавно пришлось оправдываться перед хейтерами, обвинявшими ее в использовании масок и фотошопа. В Сети появились кадры, где певица выглядит не лучшим образом. В ответ звезда показала себя без прикрас и в идеальной форме, справедливо заметив, что ракурс и свет решает все – красавиц может неожиданно превратиться в «страшненьких», и наоборот.

Но, похоже, что теперь блондинку уже не остановить. На сей раз Вера выставила в Instagram целую серию фотографий без прикрас. На ней не оказалось ни макияжа, ни укладки волос, ни достаточного количества одежды, чтобы скрыть недостатки фигуры. Черный спортивный купальник и кроссовки – на этом лаконичный лук звезды и был ограничен.

Брежнева игриво позировала в таком виде перед камерой, представая в разных кокетливых ракурсах.