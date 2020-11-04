Возле загородного дома: Высоцкая в лимонном платье и цветастой накидке вышла на променад

В одном из интервью Юлия Высоцкая призналась, что, если они с мужем ждут гостей, то дома обязательно будет переполох. А на кухне и вовсе все вверх дном. Ведущая кулинарного проекта «Едим дома», готовясь к семейному вечеру, доводит себя до изнеможения и всему виной перфекционизм. По словам актрисы, она просто не может допустить, чтобы ее близкие или друзья остались чем-то недовольны, чувствовали себя неуютно или скованно.

К слову, режиссеру Андрею Кончаловскому нравится дегустировать те блюда, которые в эфире своего кулинарного ток-шоу готовит его возлюбленная. Сама теледива уточнила, что подает к столу только свежеприготовленную еду. Она не оставляет в холодильнике кастрюли со вчерашними супами и вторыми блюдами.

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На своей личной страничке в Instagram актриса делилась снимком, на котором предстала во время уикенда. Тогда свой день Юлия провела за городом. Супруги уже давно обосновались в частном доме. Высоцкая позировала в монохромном лимонном платье длины миди, цветастой накидке оверсайз и сапогах. На променад телеведущая отправилась с собачкой породы вельш-корги.